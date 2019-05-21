بنكيران : من يريد أن يفطر في نهار رمضان فليفعل ما يحلو له

هبة بريس ـ الرباط

خرج رئيس الحكومة وأمين عام حزب العدالة والتنمية سابقا، عبد الإله ابن كيران، بتصريحات جديدة بثتها صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، إثر لقاء جمعه بعدد من أعضاء شبيبة حزبه في الرباط .

وتناول ابن كيران في كلمته مسألة الإفطار العلني في رمضان، حيث سجل أن “من يريد أن يفطر في نهار رمضان فليفعل ما يحلو له، لكن يجب طرح السؤال هل هذا السلوك سيؤثر في المجتمع”.

وتابع ابن كيران “وجب علينا التفريق بين ما هو حرام وما هو ممنوع، فشرب الخمر مثلا حرام، لكن الدولة لا تمنعه لكنها تمنع السكر العلني ففي عهد الرسول لم يحارب شارب الخمر نهائيا”.

وأضاف أن “شرب الخمر بشكل علني في مدينة محافظة، سيشكل فتنة، رغم وجود أشخاص يتناولون الخمر لكن ليس بشكل علني وسيرفضون إذا تم ذلك علنيا لأن هذا هو المجتمع”.

وأفاد “حتى في عهد النبي لم يكن يحد الناس في شرب الخمر، رغم أنه حرام، واستمر العمل بهذا الأمر في عهد أبي بكر الصديق، قبل أن يؤسس عمر قاعدة قانونية جديدة”.

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