توقيف “الشاوني” بعد سرقته سيارة نفعية بطنجة

نُشر بتاريخ :  2019-05-21 - 18:35
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اس.بويعقوبي - هبة بريس

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمنطقة امن بني مكادة من توقيف شخص متورط في سرقة سيارة بمنطقة العوامة ظهر في شريط فيديو يوثق لهذه العملية .

الابحاث و التحريات الميدانية وقراءة معطيات شريط الفيديو مكنت من تحديد هوية سارق السيارة النفعية التي تم العثور عليها باحد ازقة منطقة العوامة .

وقد تم الانتقال مباشرة لمسكن الجاني حيث تم توقيفه و حجز مفك للبراغي و بعض المفاتيح ، و يتعلق الامر بالملقب ب ” الشاوني” من ذوي السوابق العدلية و الذي تم وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية قصد البحث معه في القضية بتعليمات من النيابة العامة المختصة .
منطقة المرفقات

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