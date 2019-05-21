الحرب على المواد الفاسدة.. إتلاف 143 طنا منذ بداية رمضان

هبة بريس ـ الرباط

أعلن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أنه تم في إطار مراقبة المنتجات الغذائية خلال العشرة أيام الأولى من رمضان 1440 (2019) حجز وإتلاف 143 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

وأوضح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، في بلاغ له اليوم الثلاثاء، أن عملية مراقبة المنتجات الغذائية التي تقوم بها مصالح المكتب خلال شهر رمضان المبارك، وخصوصا بالنسبة للمواد الغذائية الأكثر استهلاكا، قد همت ما مجموعه 120.897 طنا من مختلف المنتجات الغذائية.

وأضاف المصدر ذاته أنه على مستوى السوق الداخلي، همت عمليات المراقبة، التي تتم في إطار اللجان المحلية المختلطة أو مباشرة من طرف المصالح التابعة للمكتب، 44 ألف و111 طنا من مختلف المواد الغذائية من أصل حيواني ونباتي.

وقامت مصالح المراقبة التابعة للمكتب بـ6155 خرجة مراقبة ميدانية منها 4532 خرجة ضمن لجان إقليمية تم من خلالها تحرير 109 محضر مخالفة.

وعلى مستوى الاستيراد، تمت مراقبة 76 ألف و786 طنا من مختلف المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني والنباتي من قبل المصالح المختصة للمكتب في مختلف النقاط الحدودية، حيث تم إرجاع 1013 طنا منها لعدم مطابقتها للمعايير القانونية الجاري بها العمل.

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