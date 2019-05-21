المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار يشيد بمستوى التعاون مع المغرب

هبة بريس ـ و م ع

أشاد المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والمفاوضات حول التوسع يوهانس هان، اليوم الثلاثاء، ببروكسل، بمستوى علاقات التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

وأوضح المفوض الاوروبي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش ندوة حول مستقبل المقاولة في جنوب المتوسط أن ” الاتحاد الأوروبي والمغرب قطعا مرحلة جديدة في علاقات التعاون بينهما في السنوات الأخيرة، وحققا مجموعة من الخطوات من شأنها تعزيز شراكتهما “.

وأوضح السيد هان أنه في إطار السياسة الأوروبية للجوار، تعتبر المملكة من بين أهم شركاء الاتحاد، مشددا على الأهمية الخاصة التي يوليها الاتحاد الأوروبي للنهوض بالتنمية الاقتصادية وتشغيل الشباب في المغرب.

وبخصوص آفاق التعاون بين الطرفين، أكد المفوض الأوروبي أن المغرب، الذي يتوفر على ” الاقتصاد الأكثر تنوعا ومرونة ” في المنطقة، يوفر فرصا مهمة، ومن ثمة ضرورة بذل مزيد من الجهود من أجل دعم الشراكة بينه وبين الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات.

وأضاف في هذا الصدد، أن الاتحاد الأوروبي منفتح على جميع اقتراحات المغرب من أجل تحديد أولويات التعاون بين الطرفين بالنسبة للسنوات المقبلة.

وعرفت هذه الندوة، التي تمتد ليومين، بمبادرة من المفوضية الأوروبية، مشاركة حوالي مائة من المقاولين الشباب من مختلف البلدان من بينها المغرب.

ويروم هذا اللقاء خلق فضاء للنقاش حول التحديات التي يواجهها هؤلاء الشباب في الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي.

كما سينكب المشاركون على بحث سبل تحفيز الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال، من خلال دعم الابتكار من أجل النهوض بتنافسية المقاولات، وخلق فرص الشغل.

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