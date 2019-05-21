مان يونايتد يتأهب لإبرام أغلى صفقة في تاريخ إنجلترا

هبة بريس ـ رياضة

تأهب نادي مانشستر يونايتد لإبرام أغلى صفقة في تاريخ سوق الانتقالات الإنجليزية على الإطلاق، في مسعى منه للعودة بقوة إلى الساحة المحلية، بعد موسم عانى خلاله طويلاً.

وفي هذا الإطار، ذكرت صحيفة “صن” البريطانية أن مانشستر يونايتد أبدى استعداده الكامل لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد نجم بنفيكا البرتغالي جواو فيليكس، من أجل جلبه إلى ملعب “أولد ترافورد”.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن قيمة الشرط الجزائي في عقد فيليكس، صاحب الـ19 ربيعاً، تُقدر بـ105 ملايين جنيه استرليني؛ أي ما يُعادل نحو 134 مليون دولار أمريكي، وذلك لإتمام الصفقة بنجاح.

ويملك مانشستر يونايتد الرقم القياسي الخاص بالصفقة الأغلى في تاريخ الكرة الإنجليزية؛ بعدما دفع صيف عام 2016، 89 مليون باوند (113.5 مليون دولار)، مقابل استعادة نجمه الفرنسي بول بوغبا من صفوف يوفنتوس الإيطالي.

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