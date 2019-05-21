الازمي :جهات تضغط وتعرقل المصادقة على قانون تفعيل الأمازيغية

هبة بريس ـ الرباط

قال إدريس الأزمي الادريسي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ومشروع القانون التنظيمي للغات والثقافة المغربية، يُعتبران امتدادا لتنزيل الدستور، مؤكدا أن الفريق يعطي المثال دائما في الامتثال لكل ما له علاقة بتنزيل الوثيقة الدستورية.

وأوضح الأزمي، الذي كان يتحدث في الاجتماع الأسبوعي للفريق يوم الاثنين 20 ماي 2019، أن الفريق يُغلّب روح التوافق في مثل هذه القوانين، التي تعني مستقبل البلاد، ويحرص دائما على عدم استعمال الإعلام للرد على المغالطات التي تُنشر عن الفريق بخصوصها.

وأكد الأزمي ـ حسب موقع الحزب على الانترنيت ـ أن فريق العدالة والتنمية مستعد من الغد للتصويت على هذه القوانين، مبرزا أن كل ما تنشره بعض الصحافة المأجورة حول مواقف الفريق من قانون تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية محض افتراء، وأن هناك من يضغط ويعرقل إخراج هذا القانون ويستعمل الإعلام في هذا الأمر.

وشدد رئيس فريق “المصباح” بمجلس النواب، أن مواقف الفريق واضحة في موضوع الأمازيغية وغيرها من القضايا الكبرى للبلاد، وأن توجيهات قيادة الحزب في هذا الصدد واضحة أيضا، معتبرا أن ما يحدده الدستور هو للتنزيل والتطبيق وليس للمزايدة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0