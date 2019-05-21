صـلاة التراويـح ..”هـي فـوضـى ” وبنكيران : لا أعرف الهدف من كتابة مثل هذه المقالات

هبة بريس ـ الرباط

خرج رئيس الحكومة وأمين عام حزب العدالة والتنمية سابقا، عبد الإله ابن كيران، بتصريحات جديدة بثتها صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، إثر لقاء جمعه بعدد من أعضاء شبيبة حزبه في الرباط مؤخرا.

وعرج ابن كيران في كلمته إلى الحملة التي ثارت حول صلاة التراويح في الشوارع، معتبرا أن “المغاربة من أكثر الشعوب إيمانا في الكون، ويقبلون على الصلاة بالملايين، حتى أن بعضهم تضايق من اجتماع الناس على التراويح وإيقافهم الحركة في بعض الشوارع لساعة من الزمن، حيث يكون أغلب المغاربة في الصلاة”.

وأضاف “الذين يتكلمون عن العلمانية يغامرون بأنفسهم ووطنهم لأننا أمة انبنت على الدين، والمولى إدريس منذ جاء أول مرة للمغرب بنى دولته على الإسلام، ودستورنا ينص على إمارة المؤمنين، وهذا يساعد على أن تبقى الأمور منضبطة، وهذا هو المهم”.

وأوضح إنه لا يعرف الهدف من كتابة مثل هذه المقالات التي تستفز المغاربة والأمة الإسلامية، “بالفعل لا أعرف لماذا قامت هذه الصحافية بكتابة هذا المقال، الذي تصف فيه صلاة التراويح بالفوضى، بداعي أن المصلين يعرقلون حركة السير”.

وشدد على إن المواطنين المغاربة ردوا عليها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ” في اشارة منه لصحافية بجريدة الصباح تطرقت لنفس الموضوع واثارت ضجة اعلامية تبانيت بين مؤيد ورافض

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