مصدر أمني يوضح ملابسات شريط إطلاق النار بالبيضاء

هبة بريس

أكد مصدر أمني، أن شريط الفيديو الذي تم نشره أول أمس الأحد، ويظهر فيه أشخاص يواجهون عناصر الشرطة عند مزاولتهم لمهامهم، إنما يتعلق بتدخل أمني باشرته عناصر الشرطة القضائية بمنطقة عين الشق بالدار البيضاء، وذلك زوال يوم الخميس المنصرم.

ويتعلق الأمر، يضيف المصدر الأمني، بعملية أمنية كللت بتوقيف شخص مبحوث عنه بموجب ثلاثة مذكرات بحث على الصعيد الوطني من أجل الاتجار في الأقراص المهلوسة، غير أن أفراد عائلته وأصدقائه اعترضوا على عمليات التفتيش والخفر نحو مقر الشرطة لاستكمال البحث، فعمدوا إلى تعريض موظفي الشرطة لتهديدات جدية وخطيرة، وهو ما اضطر معه عناصر الأمن لاستخدام أسلحتهم الوظيفية وإطلاق تسع رصاصات، من بينها سبعة تحذيرية ورصاصتان أصابتا اثنان من المشتبه فيهم بإصابات متفاوتة الخطورة.

وقد مكن هذا الاستخدام الاضطراري للسلاح الوظيفي، يستطرد المصدر الأمني، من تحييد مخاطر وتهديدات المعتدين، قبل أن تسفر التحقيقات عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي وخمسة مشاركين آخرين ممن ظهروا في الشريط، حيث تم عرضهم على أنظار النيابة العامة المختصة، بينما لا زال البحث متواصلا لتوقيف 12 شخصا آخرا تم تشخيص هوياتهم الكاملة انطلاقا من التسجيلات الملتقطة.

يذكر، أن البحث في هذه القضية عهد به إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، والتي تعكف حاليا على تحديد أماكن المشتبه فيهم تمهيدا لضبطهم وتقديمهم أمام السلطة القضائية المختصة.

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