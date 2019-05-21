بمناسبة عيد الام .. “Glovo” يطلق خدمة خاصية احتفاء بجميع الأمهات

هبة بريس

سيتيح تطبيق التوصيل إلى المنازل لجميع مستخدميه الوصول إلى مجموعة واسعة من المنتجات، مثل الزهور أو الحلويات، فضلاً عن البطاقات المشخصة للتعبير عن حبهم لأمهاتهم.

غلوفو، التطبيق الذي يتيح للمستخدمين الوصول على الفور إلى المنتجات والحصول عليها في مدينتهم، سيكون أقرب إليكم في احتفالكم بعيد الأم.

وستسمح، غلوفو المقاولة الناشئة لكل من يريدون التعبير عن حبهم لأمهاتهم بإرسال شيء فريد لهن في هذا اليوم الاستثنائي.

وبكل من الدار البيضاء ومراكش والرباط وطنجة، سيستفيد مستخدمو التطبيق من خيار جديد، متاح في الفئة الخاصة.

و بفضله، سيتمكنون من الوصول إلى خدمات توصيل الزهور أو الشوكولاتة أو العطور، وكذلك مجموعة من الأشياء الأخرى التي تليق بهذه المناسبة.

و يمكن أن تكون كل هدية مصحوبة ببطاقة مشخصة تحمل رسالة حب: “أنا أحبك” مرفوقة بأغنية مفضلة أو “شكرًا” … بكل بساطة.

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