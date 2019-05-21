وجدة.. الفضاءات التجارية الكبرى والأسواق بين الجودة وارتفاع الأسعار

هبة بريس : أحمد المساعد

كثيرة هي الأسواق والفضاءات التجارية الكبرى التي تزخر بجميع أنواع السلع كلها تعتبر متنفسا يرتاده العديد من المواطنين لقضاء حاجياتهم بإختلاف أوضاعهم الاجتماعية، إلا ان عدد المقبلين على الفضاءات التجارية الكبرى ليسوا هم انفسهم الذين يقبلون على الأسواق ،خاصة ونحن على مشارف عيد الفطر المبارك وما يلزمه من ملابس للأطفال ويبقى ذلك رهين القدرة الشرائية لكل فرد .

وخلال جولة موقع هبة بريس بالمدينة ، لاحظنا إقبال المواطنين على الفضاءات التجارية الكبرى المتواجدة على أطراف المدينة مقابل ضعف الإقبال على الاسواق التجارية المتمركزة وسط وجدة .

ولمعرفة الأسباب الكامنة لخلل المنظومة التجارية استفسرنا المواطنين حيث اغلبهم يفضلون شراء ملابس العيد من الفضاءات التجارية الكبرى نظرا للجودة والثمن المناسب وتوفر على باحات لركون السيارات ومرونة في الأداء وتغيير المنتوج ، حرية في الاقتناء وحرية في الانسحاب دون حرج، وكذلك التواصل داخل المحلات التجارية محكوم بضوابط وخبرة نسبيا أعلى من غيرها من الأماكن.

في المقابل نرى ضعف المعاملات التجارية بالأسواق، حيث يرجعها المرتادين للتسوق في عدم الاقبال عليها نظرا لغلاء الأسعار والتضارب في الاثمنة ونقص في الجودة و عدم مهنية بعض الباعة في التعامل مع الزبون، وكذا التحرش الجنسي بالإضافة لوقت فتح وإغلاق المتاجر .

ويبقى الإختيار بيد المواطن سواء بالاقبال على الفضاءات التجارية الكبرى أم على الأسواق على اختلافها ولكن تبقى القدرة الشرائية للفرد هي الفيصل.

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