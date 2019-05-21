سطات.. حجز مايزيد عن 40 كيلوغرام من المخدرات

هبة بريس_ سطات

كشفت مصادر هبة بريس أن فرقة للاستعلام الجنائي و الدعم التقني للأبحاث التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بسطات، تمكنت من احباط عملية لترويج المخدرات، بعد توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية ،و ذلك للإشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالإتجار في المخدرات.

هذا وقد تم توقيف المشتبه فيه،بنفس المدينة متلبسا بحيازة مسحوق التبغ المهرب،قبل أن تسفر عملية التفتيش عن حجز 40 كيلوغراما من المادة المذكورة، و مبلغ مالي متحصل من نشاطه الإجرامي،و هاتف نقال.

واضافت ذات المصادر أنه جرى الإحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

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