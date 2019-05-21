قوات الأمن المصرية تعلن مقتل 16 “إرهابيا” في العريش

هبة بريس - وكالات

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، القضاء على خليتين للعناصر الإرهابية في توقيت متزامن بالعريش، ومصرع 16 من عناصرهما والعثور بحوزتهم على أسلحة نارية ومتفجرات.

وحسب صحيفة “الأهرام” المصرية، “تمكن قطاع الأمن الوطني، من رصد بؤرتين للعناصر الإرهابية تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت الهامة والحيوية واستهداف الشخصيات الهامة بمناطق مختلفة بالعريش”.

وأضافت: “حدثت مواجهات مسلحة مع العناصر الإرهابية، مما أسفر عن مصرع عدد 16 إرهابيًا والعثور بحوزتهم على (8 بنادق آلية ، 1 بندقية FN ، 3 بنادق خرطوش، 3 عبوات متفجرة، 1 حزام ناسف)”، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية وتوالي نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات.

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