بحضور مشاهير الفن.. “أوزون” ترسم البسمة على وجوه الأيتام في ليلة رمضانية

هبة بريس – طارق عبلا

بحضور ثلة من مشاهير الفن ، و كعادتها كل سنة ، نظمت مجموعة “أوزون” المواطنة حفل إفطار رمضاني على شرف أيتام مؤسسة “لالة أمينة” بمنطقة بنسليمان تخللته فقرات فنية و ترفيهية رسمت البسمة على وجوه المستفيدين.

و شهد الحفل الذي أشرفت عليه مجموعة “أوزون” الرائدة حضور ثلة من المشاهير يتقدمهم الممثل عزيز داداس و نعيمة إلياس و سعاد صابر و الشرقي الساروتي و سعيد موسكير و غيرهم ، كما شهد أيضا حضور عزيز البدراوي الرئيس المدير العام لمجموعة أوزون و عدد من مسؤولي المنطقة و الإقليم.

و في هذا الصدد ، صرح عزيز البدراوي، المسؤول الأول عن مجموعة أوزون للبيئة والخدمات، أن الهدف من تنظيم هاته التظاهرة هو إدخال الفرحة والسرور على قلوب هذه الفئة من المجتمع والتي هي في حاجة ماسة إلى التضامن والتآزرو هو ما دفع أوزون لاختيار شعار “أوزون المستثمر الإنسان في المغرب وإفريقيا” للحفل و ذلك ضمن سياسة المجموعة المواطنة في تعزيز سياسة القرب من شرائح المجتمع.

كما شدد عزيز البدراوي على أن أوزون للبيئة و الخدمات و إلى جانب هذا الحفل الرمضاني قامت ايضا بعديد المبادرات الخلاقة و التضامنية خلال الشهر الفضيل و من بينها تنظيم موائد الرحمان و توزيع قفف رمضان على الفئات الهشة من ابناء الشعب ، فضلا على دعم عدد من الأسر المعوزة في مدن مغربية مختلفة.

و إليكم بالفيديو مقتطفات من هذا الحفل و أبرز التصريحات من قلب مؤسسة الايتام لالة أمينة بإبن سليمان:

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