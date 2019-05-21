مهدي بنعطية يكسر رقم الجزائري رشيد مخلوفي

هبة سبور

نجح الدولي المغربي مهدي بنعطية من كسر رقم اللاعب الجزائري السابق رشيد مخلوفي كأكثر اللاعبين العرب تتويجا بالدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

وتوج مهدي بنعطية الذي يلعب حاليا للدحيل القطري ب 5 ألقاب ..لقبين مع بايرن ميونيخ الألماني موسمي 2014-2015 و 2015-2016 و 3 ألقاب مع يوفنتوس الإيطالي مواسم 2106-2017 و 2017 /2018و-2019/2018 بعدما هذه السنة مع يوفنتوس بلقب الدوري بالرغم أنه يلعب مع الدحيل القطري بعدما شارك في بداية الموسم مع اليوفي حيت خاض 6 مباريات قبل الإنتقال لقطر في المركاتو الشتوي).

فيما الجزائري توج رشيد مخلوفي ب 4 ألقاب للدوري الفرنسي مع سانت إتيان الفرنسي مواسم 1956/1957، 1963/1964، 1966/1967، 1967/1968.

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