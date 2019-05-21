الجزائر .. الطلبة يحتجون أمام قصر الحكومة

نُشر بتاريخ :  2019-05-21 - 12:37
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هبة بريس - وكالات

تمكن الطلبة الجزائريون، اليوم الثلاثاء، من بلوغ قصر الحكومة بالعاصمة، على الرغم من الإجراءات الأمنية والاستثنائية والتطويق المشدد للمبنى.

وخرج الطلاب، الذين قدر عددهم بالآلاف، في موعدهم الاسبوعي مرددين شعارات رافضة لموعد الانتخابات وللحكومة، وداعين لتنحي رموز النظام وقائد الأركان، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، وهو ما تسبب في العديد من حالات الإغماء.

يذكر أن الطلبة الجزائريين يخرجون في احتجاجات أسبوعية، وسط إضرابات دائمة ومتكررة في الكثير من جامعات الجزائر.

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تعليق واحد

  1. مواطن

    في 13:17

    تحيا الرجال تحيا الرجال تحيا الرجال
    تحية للشعب الجزاءري الشقيق ولا يسعنا إلا أن ندعمه ولو بالكلام ونقول له استمر وقاوم فإنك قريب من تحقيق حريتك .

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