يهم ساكنة البيضاء .. توقف حركة “الطرامواي” لمدة 15 يوما

هبة بريس

أكدت شركة كازا ترانسبور أن حركة الطرامواي ستتوقف لمدة 15 يوما بسبب الأشغال التي سيتم إجراءها على مستوى ملتقى الطرق رابط بين شارع أنوال واتجاه الكليات.

وأعلنت الشركة في بلاغ لها، أن الخط الثاني للطرامواي الذي يربط بين سيدي البرنوصي وعين الذئاب، ستتوقف لمدة 15 يوما، ابتداء من 20 يوليوز إلى غاية 5 غشت المقبل.

وأضافت الشركة، أن سبب هذا التوقف يرجع بالأساس إلى إحداث أنبوب خاص بالمجاري المائية، سيمتد طوله إلى 560 متر، الأمر الذي سيدفع بالشركة إلى إيقاف حركة سير الطرامواي

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