الأمن يشن حربا على ” الفراقشية” باشتوكة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أوقفت المصالح الامنية ببيوكرى اقليم اشتوكة ايت باها، يوم أمس الاثنين 20 ماي، افراد عصابة متخصصة في سرقة ” المواشي” بالاقليم.

وكان عدد من الكسابين، قد توجهوا يوم أمس الاثنين الذي صادف موعد سوق أسبوعي بالمنطقة، الى المصالح الامنية، من أجل التبليغ عن ” مسروق” بعد التعرف عليه، لتتوجه فرقة أمنية الى السوق وتعتقل العصابة، وتباشر تحقيقاتها من أجل الكشف عن مشتبه فيهم أخرين.

وكانت العصابة قد نفذت ” غزوتها” الاسبوع الماضي، بمنطقة القليعة بذات الاقليم، بعد أن إستولت على عدد من رؤوس الاغنام، ومحاولة بيعها في أحد الاسواق بالاقليم.

وتحاول السلطات الامنية بشتوكة، مواجهة عصابة ” الفراقشية” بعد تجديد نشاطها، مؤخرا، بعد استيلاءها على العشرات من رؤوس الاغنام من الضيعات الفلاحية.

وضع يستدعي من وزارة الفلاحة ومعها السلطات الامنية، اتخاذ تدابير من قبيل نهج ” الترقيم” للقطعان، من أجل تحديد هويتها، بهدف تقليص حجم الضرر الذي يتعرض له ” الكسابة” من السرقات، مع تشديد المراقبة على كل حمولة مواشي العابرة للطرق الرابطة بين المدن والاقاليم.

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