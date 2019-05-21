نهضة بركان يحقق مداخيل مالية مهمة من مباراة الزمالك

هبة سبور – شفيق عنوري

حقق نهضة بركان مداخيل مالية مهمة من مباراته أمس الأحد، أمام ضيفه الزمالك المصري، لحساب ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

ووصلت مداخيل الفريق البرتقالي من موقعة الزمالك، إلى 40 مليون سنتيم، وذلك بعدما تم بيع 12 ألف تذكرة.

وكان نهضة بركان قد فاز على الزمالك في موقعة الأمس، بنتجية هدف نظيف، سجله الكوغولي لابا كودجو في الدقيقة ال4 من الوقت المضاف من عمر المباراة.

يشار إلى أن موقعة الإياب ستجرى في ال26 من الشهر الجاري، على أرضية ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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