الشرطة توجه 92 اتهاما بالقتل والإرهاب لمنفذ مذبحة نيوزيلندا

هبة بريس - وكالات

وجهت الشرطة النيوزيلندية رسميا، الثلاثاء، تهمة الإرهاب لمنفذ مجزرة مسجدي كرايست تشيرش في نيوزيلندا التي قضى فيها 51 مسلما.

وقالت الشرطة، في بيان، إن “تهمة الشروع في عمل إرهابي بموجب البند 6-إيه من قانون مكافحة الإرهاب 2002، وجهت إلى برنتون تارنت”.

وقالت الشرطة إنه إضافة إلى تهمة الإرهاب، يواجه تارنت 51 اتهاما بالقتل، و40 اتهاما بمحاولة القتل، في الهجمات التي وقعت في 15 مارس في مدينة كرايست تشيرش الواقعة في الجزيرة الجنوبية بنيوزيلندا.

وأوضحت الشرطة أن قرار توجيه تهمة الإرهاب اتُخذ بعد مشاورات مع مدعين وخبراء قانون حكوميين. وحُدد موعد مثوله المقبل أمام المحكمة في 14 يونيو.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0