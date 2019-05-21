في بلاغ رسمي ..بنشماش يجرّد الحموتي من صفة رئيس المكتب الفيدرالي

هبة بريس ـ الرباط

ترأس بنشماش المكتب الفبدرالي من جديد، وفقا لمنطوق المادة 39 من النظام الأساسي. حسب بلاغ صادر عن اجتماع المكتب السياسي للبام مساء اليوم الاثنين.

وقرر حكيم بنشماش الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، سحب تفويض رئاسة المكتب الفيدرالي الذي سبق أن أسند لمحمد الحموتي بمقتضى اتفاق 5 يناير 2019

وأضاف البلاغ الموقع من طرف حكيم بنشماش، أنه تقرر إحالة ملف اجتماع تشكيل اللجنة التحضيرية على لجنة الأخلاقيات للبث القانوني في مجمل التجاوزات والخروقات المسجلة.

واضاف البلاغ ” اعتبار مواصلة أشغال اللجنة التحضيرية وما نتج عنها، بعد رفع الجلسة من قبل الأمين العام عملا غير قانوني، ولا يخضع لقواعد الشرعية التنظيمية والسياسية “

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0