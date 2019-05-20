الخبرة تورط المجلس الجماعي بمراكش في فضيحة معمارية ( صور / فيديو )

ضاهر محمد؛ مراكش

كشفت تقارير الخبرة المرفوعة لرئيس المحكمة الابتدائية بمراكش، عن تورط المجلس الجماعي بمدينة مراكش في ملف فضيحة معمارية معروضة امام القضاء.

وحسب تقارير الخبرة التي توصلت هبة بريس بنسخة منها، فان المجلس الجماعي منح ترخيص ببناء منزل بالبقعة رقم 547 بتاريخ 29/05/2017، يتكون من طابق ارضي وطابقين علويين بينما المنزل قبل هدمه، كان يتكون من طابق ارضي وطابق علوي ولم تتم الاشارة الى تعلية الطابق الثاني بتسمية المشروع.

كما ان الترخيص الممنوح من قبل المجلس الجماعي تم في اطار الشباك الوحيد الخاص بالمشاريع الكبرى، بينما طبيعة هذا المشروع والمتمثلة في اعادة بناء منزل يتم البث فيها على مستوى المقاطعات.

كما ان تسمية المشروع “اعادة بناء طابق ارضي وطابقين علويين” لاتسمح لصاحبها باستخراج رسوم عقارية خاصة بالشقق الاربعة المعدة لسكن والطابق الارضي والتجاري، اذ يبقى صاحب المشروع يستغل هذه المرافق ذاخل اطار الصك العقاري عدد 29181/م.

واكدت الخبرة، ان البناية التي في طور الانجاز والمتكونة من 4 شقق بالطوابق العلوية وطابق ارضي تجاري ، يبلغ علو الطابق الارضي بها 3,80 متر دون احتساب سمك السقف، بينما التصميم يكشف ان علو هذا الطابق لايتعدى 3,30 متر دون احتساب سمك السقف.

كما ان النافذة المتواجدة بالمطبخ والشرفة المتواجدة بقاعة الجلوس بالورش والمحادية لعقار طالب الخبرة تشكلان ضررا على منزل هذا الاخير ويتمثل هذا الضرر في عدم امكانية استعمال النوافذ بمنزل طالب الخبرة المحادية للورش.

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