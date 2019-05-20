انتقاما من زوجته …شخص يضرم النار في منزله بصفرو

ع محياوي – هبة بريس

قدم شخص على إضرام النار في منزله بحي الشباك بالمدينة القديمة بصفرو، صباح اليوم الاثنين 20 ماي الجاري ، بسبب خلاف نشب بينه وبين زوجته.

وحسب معلومات حصلت عليها ” هبة بريس ” ، فإن رجلا في عقده الثالث قام بإحراق بيته كاملا أثناء غياب زوجته التي تعمل باحدى المعامل بصفرو، مما دفعه إلى إضرام النيران في أثاث المنزل بعد افراغه كمية من البنزين ، قبل أن يحترق المنزل بالكامل مما تسبب في انفجار قنينة غاز من الحجم الصغير و أصابته بنيرانها ،

واستنفرت مصالح الوقاية المدنية للحادث اذ حلت بالمكان على وجه السرعة وتم نقل المصاب على وجه السرعة صوب مستشفى محمد الخامس بصفرو لتلقي العلاجات الضرورية تحت حراسة أمنية

وقد استمرت عملية إخماد النيران لساعات طويلة من أجل تفادي وقوع كارثة كادت تطال منازل أخرى خصوصا أن المكان في المدينة القديمة و يحتوي على من منازل آيلة للسقوط .

وفور علمها بالواقعة حلت على الفور المصالح الأمنية لمكان الحادث للقيام بالمتعين و تحرير محضر بالواقعة لمعرفة ملابسات وظروف إقدام المشتبه فيه على هذا العمل

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