أمزازي: 382 ألف طالب حصلوا على المنحة ونأمل تعميمها

هبة بريس ـ الرباط

كشف سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عن ارتفاع عدد الممنوحين هذه السنة إلى 382 ألف ممنوح خلال السنة الجامعية الجارية.

وأوضح أمزازي ردا على سؤال حول تعميم المنح الجامعية طرحه الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية، بمجلس النواب، أن الجهود التي تبذلها الحكومة فيما يخص المنح الجامعية، مكن من الرفع من عدد الممنوحين إلى 382 ألف طالبا بزيادة قدرت ب4 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.

وأضاف الوزير، أن المنح الجامعية خصص لها هذه السنة غلاف مالي تجاوزت قيمته مليار و800مليون درهم، والذي كان لا يتجاوز 600 مليون درهم سنة 2012.

وأشار أمزازي، إلى حصة الأقاليم التي لا تتوفر على جامعات أو أحياء جامعية من المنح، ارتفعت 95 في المائة، بعد توصل 27 ألف طالب جديد بمنحهم الجامعية هذه السنة.

وشدد الوزير، على أن الحكومة تطمح إلى الاستمرار في رفع عدد المنح المقدمة سنة بعد أخرى، في أفق تعميمها عما قريب

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