بعد اللاعبين.. وفيات الملاعب تطول حَكماً بوليفياً (فيديو )

هبة بريس ـ رياضة

في واقعة هزت الأسرة الكروية الدولية شهد الدوري البوليفي حادثة مأساوية بوفاة حكم الدرجة الأولى فيكتور هوغو هورتادو خلال إدارته مباراة بين فريقي “أولويز ريدي” و”أورينتي بتروليرو”، أقيمت على ارتفاع 3900 متر فوق سطح البحر.

وسقط هورتادو (31 عاماً) أرضاً في المباراة التي كان ينقلها التلفزيون المحلي على الهواء مباشرة، وذلك بعد دقائق من بداية الشوط الثاني، أثناء متابعته إحدى الهجمات الخطيرة.

وفشلت جميع محاولات الجهاز الطبي في إسعاف الحكم الشاب، ليضطر إلى نقله على وجه السرعة إلى أقرب مستشفى، لكن تلك الجهود فشلت أيضاً في إنقاذ حياته.

بدوره أكد طبيب فريق أولويز ريدي أن هورتادو تعرض لنوبة قلبية، ثم تعرض لأخرى أدت إلى وفاته عقب وصوله إلى المستشفى.

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