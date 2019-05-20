تونسي ضمن أفضل 3 لاعبين أفارقة بفرنسا

هبة بريس ـ رياضة

حصل المهاجم الدولي التونسي، وهبي الخزري، على المركز الثاني في الترتيب النهائي لجائزة “مارك فيفيان فوي” التي تمنح سنويا لأفضل لاعب كرة قدم إفريقي في البطولة الفرنسية.

وجاء الخزري، الذي يلعب لفريق “سانت إتيان”، في الرتبة الثانية بمجموع 140 صوتا مقابل 379 صوتا للمهاجم الإيفواري بفريق “ليل”، نيكولا بيبي.

وحل السينغالي إسماعيلا سار في المركز الثالث بـ68 صوتا.

وكان الخزري أحد أبرز عناصر فريق “سانت إتيان” هذا الموسم، كما شارك في قيادة الفريق للمنافسة على أحد المراكز الأربعة الأولى للبطولة فضلا عن حجز مقعد أوروبي للموسم المقبل.

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