“شهرزاد باطما” تستنكر عدم عرض القناة الاولى لاغنية “خليلي”

ربيع بلهواري _ هبة بريس

استنكرت شهرزاد باطما ابنة المبدع المرحوم محمد باطما احد رواد فرقة المشاهب عدم المرور التلفزيوني لاغنية ” خليلي” عند توضيب سهرة خاصة بالمجموعات اثرت فيها القناة الاولى عدم بثها بدعوى ضيق الوقت رغم انها سجلت بشكل ساحر وجميل اثار اعجاب كل من كان في الكواليس، بالمقابل تم عرض جميع اغاني المجموعات الاخريات منها اغنية من كلمات الراحل باطما ادتها مجموعة مسناوة دون ذكر او اشارة لمؤلف الكلمات الذي له الفضل المسبق والمعروف في تكوين هذه المجموعة…

واضافت باطما في تصريح لهبة بريس ان هذه الدفوعات الشكلية التي تبرر كل مرة اقصاء اعمال المبدع محمد باطما من الاعلام العمومي تحت مسميات مختلفة هي التي تجعل نضرية المؤامرة تتسلل الى قناعات عاءلة ومحبي هذا الفنان الجهبذ الدي ترك في ربيرتوار الاغنية الغيوانية ازيد من 100 عمل.

شهرزاد التي كانت تتكلم بحرقة عن هذه الوضغية التي تسيء الى الفن عموما قالت:

محمد باطما سيبقى كبيرا باعماله و اخلاقه و حسن سيرته بشهادة كل من عرفوه في جميع انحاء العالم خصوصا العالم العربي.

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