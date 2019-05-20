أمزازي: بعض مطالب “طلاب الطب “غير مشروعة”

هبة بريس ـ الرباط

قال سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ان الحكومة استجابت لكل مطالب طلبة الطب المشروعة خلال اجتماع 12 أبريل الماضي.

وأشار أمزازي في جواب عن سؤال قدمه فريق العدالة و التنمية حول مقاطعة طالبات وطلبة الطب العام وطب الاسنان والصيدلة للدروس النظرية والتطبيقية والتداريب الاستشفائية بكليات الطب، إلى أن الحكومة ووزارتي الصحة والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عبروا عن استجابتهم في اجتماع 12أبريل ل16مطلبا من مطالب طلبة الطب المشروعة، المتعلقة بالتداريب الاستشفائية والسريرية واعادة النظر في الملف الوصفي للتكوينات.

وأكد أمزازي، أن المشكل العالق، يكمن حاليا في رفض الطلبة الالتحاق بالأقسام والامتحانات، مطالبين بفصل القطاع العام عن الخاص ومنع الأطباء المكونين في الخارج أو بالجامعات الخاصة من اجراء مباراة الإقامة، بالإضافة لرفضهم السنة السادسة بالنسبة لطب الأسنان وأيضا الامتحان التأهيلي، وهي المطالب التي اعتبرها الوزير غير مشروعة وغير معقولة.

ودعا الوزير الطلبة المضربين منذ ثمانية أسابيع إلى العودة للمدرجات واجراء الامتحانات، التي أكد أنها ستجرى في مواعدها المحددة، محملا الطلبة مسؤولية تغيبهم عنها.

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