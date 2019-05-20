تشافي يكشف توقيت تدريبه للبارسا

هبة بريس ـ الرياضة

حدد أسطورة كرة القدم الإسبانية تشافي هيرنانديز توقيت تدريبه لناديه السابق برشلونة، وذلك تزامناً مع خوضه المباراة الأخيرة كلاعب في عالم “الساحرة المستديرة”.

ويحل تشافي برفقة فريقه السد القطري ضيفاً على بيرسبوليس الإيراني، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وبات في حكم المؤكد أن يتولي تشافي تدريب “زعيم”الكرة القطرية، حيث يستعد لوضع الخطة الاستعداداية الصيفية ومواعيد المباريات الودية التي سيخوضها الفريق الأول تحت إمرته، قبل الدخول في معمة اللقاءات الرسمية.

وأوضح تشافي أنه يريد بدء تجربته التدريبية في قطر، “حيث لا يوجد توتر وضغوط للتجربة والحكم على نفسي ومن أجل اكتساب الخبرة أيضاً، ومن ثم العودة لأوروبا وبالتحديد لبرشلونة”، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن برشلونة “فريق كبير للغاية، وغير مستعد لقيادته تدريبياً بعد”.

وأشار في تصريحات لوكالة الأنباء الإسبانية، إلى أنه هدفه يكمن في أن يكون مدرباً، قبل أن يستكمل موضحاً: “أرى أن امتلاكك لهدف عقب انتهاء مسيرة حافلة ورائعة يجعلك ترى الأمور بطريقة أسهل”.

ورفض “مايسترو” خط الوسط الإجابة عن سؤال حول قدوته في عالم التدريب، واكتفى بإجابة دبلوماسية بقوله “كثيرون”، لأنه تدرب على يد مدربين كبار، على غرار لويس أراغونيس وبيب غوارديولا ولويس إنريكي ولويس فان غال.

ما رأيك؟ المجموع 2 آراء 2 0