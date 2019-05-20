تفاصيل توقيف مروج للمخدرات هاجم الأمن رفقة معارفه بالبيضاء

هبة بريس

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين الشق بالدار البيضاء، يوم الخميس، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك تنفيذا لمذكرات بحث صادرة في حقه على خلفية تورطه في الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه، خلال عملية خفر المشتبه فيه نحو مقر فرقة الشرطة القضائية المشرفة على البحث، أبدى عدد من أقارب ومعارف المعني بالأمر مقاومة عنيفة معترضين على عملية التوقيف، معرضين حياة موظفي الأمن للخطر، وهو ما اضطر دورية الشرطة لاستخدام سلاحها الوظيفي مطلقة تسعة رصاصات تحذيرية، من بينها رصاصتان أصابتا شقيق المشتبه فيه وأحد معارفه.

وقد تم تحييد الخطر الصادر عن المشتبه فيهم، حيث تم الاحتفاظ بالشخص المبحوث عنه تحت تدبير الحراسة النظرية بينما تم ايداع الشخصين المصابين رهن الحراسة الطبية بالمستشفى، في انتظار استكمال إجراءات البحث في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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