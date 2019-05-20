الموسيقى الأندلسية تشنف مسامع البيضاويين في ليالي رمضان بحضور أجنبي

هبة بريس – الدار البيضاء

في إطار تفعيل البرنامج التنموي لعمالة الدار البيضاء، برسم 2016 – 2021، ينظم مجلس عمالة الدار البيضاء الدورة الاولى للمهرجان الدولي للموسيقى الأندلسية تحت شعار الموسيقى لغة المعرفة الصادقة وذلك بتعاون مع جمعية النوبة الأندلسية لفن الالة والسماع.

هذا الحدث الفني و الثقافي الذي ستحتضنه العاصمة الاقتصادية ، سينظم خلال أيام 23 و 24 و 25 ماي الجاري و ذلك بساحة محمد الخامس بالبيضاء ابتداءا من الساعة العاشرة ليلا.

ويهدف هذا المهرجان إلى تطوير وصيانة فن الالة الاندلسية باعتبارها موروثا لا ماديا ووطنيا أصيلا يمنح للساكنة البيضاوية الاستفادة من جمالية الطرب الاندلسي المغربي الاصيل.

و سيعرف المهرجان الدولي للموسيقى الاندلسية برمجة فنية غنية ومشاركة أزيد من 150 فنان من ألمع نجوم الموسيقى الاندلسية بالمغرب والجزائر وتونس وإسبانيا.

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