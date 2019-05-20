ثريا تطلق حملتها الجديدة الخاصة برمضان 2019

تكشف العلامة التجارية “ثريا” عن حملتها الإشهارية الرقمية الجديدة لشهر رمضان الجاري . فمن خلال سلسلة من مقاطع الفيديو المصممة خصيصًا لهذه المناسبة، تركز هذه الحملة على أحد الألغاز الكبرى التي ترهق تفكير عشاق فن الطبخ المغربي.

تسلط هذه الحملة الجديدة، التي تأخذ شكل قصة ملحمية إشهارية من 19 حلقة، الضوء على الكسكس، الطبق الأيقوني الذي رغم حب كل المغاربة له، نادرا ما يجد له مكانا على موائدهم خلال هذا الشهر الكريم . وهكذا، سيصدر سؤال بهذا الخصوص من قبل بطل الملحمة عزيز،وهو فتى صغير يبلغ من العمر 8 سنوات، يدفعه حب الاطلاع القوي، شأنه شأن الأطفال في سنه، إلى اكتشاف العالم عبر طرح شلال من الأسئلة.

هكذا، سنكتشف يوميا، طيلة شهر رمضان، حلقة جديدة من هذه السلسلة التي تحمل عنوان “قصة عزيز وكسكس ثريا لعزيز”، حيث سيقوم الطفل بتوجيه أسئلته إلى أول وأقرب مرجع له، والده.

يجيب الوالد على أسئلة الابن قدر المستطاع، لكنه يجد نفسه عاجزا كليا أمام السؤال الوحيد الذي يتكرر: “لماذا لا نتذوق أبدا الكسكس خلال شهر رمضان، إلا في ليلة 27 ، ليلة القدر المباركة؟ ”

يبقى السؤال معلقا ولا يجد له، للأسف، جوابا، لا في الملحمة… حتى ذلك الحين، ولا في الشبكات الاجتماعية حيث تزخر مقاطع GIF و MEMES، ومقاطع فيديو عزيز الأخرى بسؤال لماذا! كلها في البحت عن كسكس ثريا الذي طال انتظاره.

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