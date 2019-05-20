العثور على جثة أربعيني بمقبرة المحمدية و أمن المحمدية يدخل على الخط

هبة بريس – الدار البيضاء

حالة من الاستنفار عاشتها مدينة المحمدية مساء أمس الأحد ، بعدما تم العثور على جثة شخص في طور التحلل بمقبرة ضواحي المدينة ، حيث و مباشرة فور تلقيها إخبارية بالموضوع تنقلت دورية من الشرطة القضائية و العلمية لعين المكان لفتح تحقيق في النازلة.

و في التفاصيل ، فقد أورد مصدر محلي أن إحدى الجمعيات النشيطة بالمنطقة و في إطار برنامجها الرمضاني كان أفرادها يقومون بعملية تنظيف المقبرة و جمع النفايات المتراكمة قبل أن يتفاجؤوا بوجود جثة مرمية وسط العشب ليربطوا الاتصال بعناصر الأمن.

و حسب ذات المصدر فالجثة تعود لشخص في بداية عقده الرابع و تم العثور عليها بالمقبرة و هي في بداية التحلل ، حيث تم فتح تحقيق أمني معمق لمعرفة ملابسات الواقعة فيما تم نقل الجثة لمستودع الأموات قصد إخضاعها للتشريح الطبي.

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