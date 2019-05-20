أبناء المهاجرين المغاربة يقودون منتخب هولندا للفوز بكأس أوروبا للشباب‎

هبة بريس – القسم الرياضي

طيور مهاجرة مغربية الأصل تغرد خارج السرب ، بعيدا عن حضن الوطن اختاروا تمثيل منتخب الطواحين الهوائية لكرة القدم و النتيجة في نهاية المطاف مساهمتهم المباشرة و المؤثرة في فوز منتخب هولندا للشباب مساء أمس بلقب كأس أوروبا لأقل من 17 سنة.

و تمكن المنتخب الهولندي في لقاء نهائي كأس أوروبا للشباب من الفوز باللقب بعدما تغلب على نظيره الإيطالي بأربعة أهداف لاثنين و ذلك بمساهمة ثلاث لاعبين من أصول مغربية و يتعلق الأمر بنوفل بنيس لاعب فاينورد الهولندي و أنس صلاح الدين لاعب أياكس أمستردام و كذلك صانع الألعاب محمد تعبوني لاعب أزيد ألأكمار و صاحب الرقم 10 في صفوف منتخب هولندا.

و بصم الثلاثي المغربي على مبارة كبيرة و قادوا منتخب هولندا للحفاظ على لقبه الأوروبي في مباراة احتضنتها العاصمة الإيرلندية و شهدت تألق اللاعبين المغاربة حيث سجل نوفل بنيس هدف الحسم للمنتخب الهولندي و الذي منحه الأفضلية للتتويج في انتظار أن يتم مستقبلا استدعاء هذا الثلاثي لتمثيل كبار المغرب.

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