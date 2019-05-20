صدمة عارمة.. جراح أسنان يعرض 563 مريضًا لخطر الإيدز

هبة بريس - وكالات

عرض جراح أسنان حياة عشرات المرضى للخطر واحتمالية إصابتهم بفيروس الإيدز، بسبب عدم تعقيم أدواته.

وصدم الجراح 563 من المرضى عندما أخطرهم بأنهم في حاجة إلى إجراء اختبار الإيدز، لأنه لم يتم تنظيف وتعقيم ما اُستخدم من معدات في العيادة بشكل سليم.

والغريب في الأمر أن مسؤولي عيادة ”دينتالتي هوديسدون“ استغرقوا 3 أشهر حتى يبلغوا المرضى بما حدث.

وتقع العيادة في مدينة ”هوديسدون“ البريطانية، ووفقًا لصحيفة ”ذا صن“ البريطانية، قال أحد المرضى: ”صُدمت عندما تلقيت رسالة تخبرني أنه علي إجراء اختبار الإيدز، فهم يعلمون أن الأمر خطير حقًا، لقد استغرقوا 3 أشهر حتى يحذروننا، إنه لأمر مثير للاشمئزاز، فكم عدد الأشخاص الذين قد يكونون أُصيبوا بالمرض منذ ذلك الوقت؟“.

وتم الكشف عن الأمر أخيرًا، بعدما اكتشف أحد أفراد طاقم العيادة أنه لا يتم تعقيم أدوات إزالة الجير من الأسنان كما يجب، إذ يتعين تعقيمها بعد كل استخدام، ولكنه لاحظ أنه كان يتم تعقيمها مرتين فقط في اليوم.

وحذر مسؤولو الصحة أن هناك احتمالية إصابة ما يصل إلى 563 مريضًا بالإيدز، نتيجة تناقل الدم الملوث.

وبالإضافة إلى ذلك، أشار الطبيب جورغ هوفمان، إلى أن هذه الكارثة لا تعرض المرضى لخطر الإصابة بالإيدز فقط، بل بفيروس التهاب الكبد ”ب“ وفيروس التهاب الكبد ”ج“ أيضًا.

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