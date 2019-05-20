رسميا.. تصنيف “إدمان ألعاب الفيديو” ضمن الأمراض

هبة بريس - وكالات

صنفت منظمة الصحة العالمية الإدمان على ألعاب الفيديو كنوع جديد من الأمراض، مما يعني أنه سيصبح “مرض رسمي” معترف به قريبا حول العالم.

وصنف عدد من الأطباء هذا الاضطراب كإدمان سلوكي خاص، يتسم بالاستخدام المفرط أو الإلزامي لألعاب الكمبيوتر أو ألعاب الفيديو التي تؤثر على حياة الفرد اليومية.

في يونيو الماضي، أدرجت منظمة الصحة العالمية “اضطرابات ألعاب الفيديو” في المراجعة الحادية عشرة لتصنيفها الدولي للأمراض، وستصوت الأسبوع المقبل على ما إذا كانت ستصبح مرضا رسميا أم لا.

وقال مطورو الألعاب إنهم يستمعون إلى المخاوف المتزايدة بشأن هذا الاضطراب ويتصرفون بشأنه، وقالت شركة مايكروسوفت إنها تمنح الآباء مزيدا من السيطرة للتحكم في الوقت الذي يقضيه أطفالهم في ممارسة الألعاب.

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