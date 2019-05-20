“أوريو” تعترف : “البسكويت” حرام وغير موجه للمسلمين

هبة بريس - وكالات

صدمت الشركة المنتجة لـ«بسكويت أوريو» محبيه من المسلمين بشأن إذا كان حلال أكله أم لا.

الجدل أثير برد الشركة على حسابها على موقع التغريدات القصيرة «تويتر» على سؤال ورد فيه: «هل أوريو حلال أم لا؟»، ليرد الحساب الرسمي لمنتج بسكويت أوريو أنه ليس حلال.

وفي قسم التساؤلات على الموقع الرسمي لمنتج بسكويت أوريو ثبّتت الشركة ردها على السؤال بشأن ما إذا كان المنتج حلال للمسلمين أم حرام، برد أنه لا يوافق مواصفات المنتجات الحلال.

وينطبق هذا الرد على المنتجات التي تباع خارج نطاق الدول الإسلامية فقط، لأن مصر والدول العربية والإسلامية الأخرى لا تستورده من أي دولة أجنبية.

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