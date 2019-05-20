كان يسوق دون حزام السلامة ويتحدث في هاتفه .. مصدر يكشف التفاصيل الكاملة لواقعة أمين الراضي

لبنى أبروك - هبة بريس

كشف مصدر مطلع، التفاصيل الكاملة لواقعة ادعاء الكوميدي أمين الراضي، تعرضه للاعتداء من طرف شرطي بالشارع العام بمدينة الدار البيضاء.

وأوضح ذات المصدر، في حديث مع هبة بريس، أن نتائج التحقيق الأولية، كشفت أن المعني بالأمر، قام بعدد من المخالفات في السير، كما تعمد استفزاز رجل الأمن الذي كان يقوم بعمله.

وأضاف المصدر ذاته، أن الراضي، كان يسوق سيارته في الاتجاه المعاكس دون أن يضع حزام السلامة، كما كان يتحدث في هاتفه ، دون الاكتراث الى شرطة المرور وحركة السير.

وتابع مصدر الجريدة، أن شرطي المرور أوقف الكوميدي الراضي، وأخبره بمخالفاته الثلاث كما طالبه بأوراق السيارة، غير أن هذا الأخير دخل معه مشاداة كلامية قوية، وتبين أنه لا يملك رخصة السياقة.

واسترسل مصدرنا، أن الراضي تعمد استفزاز رجل الأمن بعبارات غير لائقة، وتصويره بهاتفه الخاص وتوثيق الاعتداء عليه لنشره لمتابعيه بمواقع التواصل الاجتماعي.

هذا ويشار الى أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، فتحت زوال السبت، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقق من الاتهامات المنسوبة لشرطي يعمل بولاية أمن الدار البيضاء، والتي يوثقها شريط فيديو تم بثه مباشرة على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك، يظهر فيه شخص يدعي تعرضه لاعتداء جسدي ولفظي من قبل الشرطي المذكور.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أنها تفاعلت بسرعة وجدية مع مضمون هذا التسجيل المباشر، الذي يدعي صاحبه أن شرطيا بمنطقة أمن البرنوصي عرضه للسب والشتم المقرون بالعنف الجسدي أثناء توقيفه بالقرب من قنطرة تيط مليل بالدار البيضاء، وذلك قبل أن يظهر المقطع احتكاكا بين الطرفين أثناء محاولة ناشر الفيديو تصوير وجه الشرطي.

وأضاف المصدر ذاته أنه في مقابل البحث القضائي الذي تشرف عليه السلطات القضائية المختصة، باشرت المفتشية العامة للأمن الوطني بحثا إداريا موازيا لتحديد أية تجاوزات مهنية منسوبة لموظف الشرطة، وذلك في أفق ترتيب المسؤوليات والجزاءات التأديبية على ضوء ما ستسفر عنه الأبحاث المنجزة.

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