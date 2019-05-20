وزير الصحة الأسبق الطيب بن الشيخ في ذمة الله

هبة بريس

انتقل إلى عفو الله وزير الصحة الأسبق، الطيب بن الشيخ، ليلة الأحد- الإثنين بالرباط، عن عمر ناهز 81 سنة بعد معاناة طويلة مع المرض، وذلك حسبما علم لدى أسرته.

وقد شغل الراحل، الذي يعد عضوا مؤسسا لحزب التجمع الوطني للأحرار وعضوا بمجلسه التنفيذي لمدة ثلاثين عاما، العديد من المناصب داخل الحكومة، من بينها وزير مكلف بالتخطيط والتنمية الجهوية (1979- 1982)، ووزير منتدب لدى الوزير الأول مكلف بالشؤون الاقتصادية (1983- 1985)، ووزير الصحة (1985- 1992).

كما كان الراحل عضوا بمجلس النواب في الفترة ما بين 1977 و 1984 . وحظي الراحل، الحاصل على دبلوم معهد الدراسات السياسية والمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي بباريس، بالعديد من التوشيحات على الصعيدين الوطني والدولي.

وسيوارى جثمان الفقيد الثرى بعد صلاة عصر اليوم الإثنين بمقبرة حي الرياض بالرباط.

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