رسوم استيراد القمح على طاولة مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل

هبة بريس

ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتغيير مقدار رسم الاستيراد المطبق على القمح الطري ومشتقاته، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم بتطبيق أحكام القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات، والثالث بتغيير وتتميم المرسوم بتطبيق أحكام القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات.

وسيتدارس المجلس إثر ذلك، يضيف البلاغ، اتفاقا بشأن التعاون التجاري والاقتصادي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية صربيا، الموقع بالرباط في 6 مارس 2019، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

ويختم المجلس أشغاله، حسب المصدر ذاته، بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

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