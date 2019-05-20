سطات.. عمليات تخريبية تتسبب في أزمة عطش

محمد منفلوطي_ هبة بريس

كشفت مصادر هبة بريس أن عمليات تخريبية وتطاول على قنوات الماء الصالح للشرب التي تربط بين محطة معالجة مياه الشرب بمنطقة الدورات بوادي أم الربيع والعديد من الدواوير المتواجدة بتراب جماعة امزورة على مستوى منطقة السدرة والكرايم وأولاد العربي، متسببة في أزمة عطش منذ الأسبوع الماضي، حيث لازالت العديد من هذه الدواوير والمؤسسات التعليمية تعاني من توقف الخدمات بهذه المادة الحيوية.

ورجحت مصادرنا سبب ذلك إلى تصرفات بعض الرعاة من الدخلاء عن المنطقة، الذين عمدوا على سقي مواشيهم بعد ان قاموا بعملية تخريبب للقنوات ومفرغات الماء، نجم عنها ضياع كميات مهمة من الماء الشروب، بعد إصابة المنشأة الفنية الرئيسية التابعة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بأضرار، لازال معها إدارة المكتب الإقليمي بسطات تسابق الزمن لإصلاحها.

وقد طالبت ذات المصادر بضرورة فتح تحقيق حول هذا الموضوع الذي تسبب في حرمان العديد من المواطنين من خدمات هذه المادة الحيوية في عز موجة الحر، لاسيما وأنها تزامنت مع شهر رمضان حيث يكثر الطلب على الماء الصالح للشرب من قبل الأسر، الأمر الذي ولد لديهم حالة من اليأس والاستياء من تدني الخدمات بهذه المادة الضرورية، اذ ان تلاميذ المؤسسات التعليمية يعانون من العطش بالاضافة الى الاغراس التي باتت مهددة بالاتلاف.

صيحات الساكنة وتدخلات المكتب المحلي للماء الصالح للشرب في أكثر من مرة، تبقى رهينة بلتفاتة إقليمية أو جهوية من أجل إيجاد حلول ناجعة لهذا المشكل ورد الاعتبار للساكنة، والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه التطاول على الممتلكات وتخريب المنشآت.

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