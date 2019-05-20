تارودانت: السلطة الإقليمية تحتفي بالذكرى 14 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتستعرض منجزاتها

محمد ضباش - هبة بريس

احتفت عمالة إقليم تارودانت، يوم السبت 18 ماي 2019، بالذكرى الرابعة عشرة لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تخلد هذه السنة تحت شعار “التعليم الأولي رافعة لتنمية متوازنة وتأهيل الرأس المال البشري”.

وفي هذا الإطار، احتضنت قاعة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لقاء تواصليا ترأسه عامل إقليم تارودانت السيد الحسين أمزال، وحضره جل رؤساء المصالح الأمنية والعسكرية والخارجية والإدارية وعدد من النواب البرلمانيين والمنتخبين المحليين والإقليميين وفعاليات المجتمع المدني بالمنطقة، حيث خصص اللقاء لتقديم حصيلة منجزات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم تارودانت، في مراحلها الأولى والثانية وكذا الثالثة، إذ يعتبر الإقليم سباقا في تفعيل المرحلة الثالثة التي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله انطلاقتها يوم الأربعاء 19 شتنبر 2018، وذلك من خلال إحداث وحدات للتعليم الأولي في إطار البرنامج الرابع المتعلق بالدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة همت برمجة 40 وحدة للتعليم الأولي، كما تمت المصادقة على 66 مشروعا لمختلف برامج المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية موزعة على الأقطاب الستة المكونة لإقليم تارودانت (أولاد تايمة، سيدي موسى الحمري، تارودانت، أولاد برحيل، ايغرم وتالوين)، باستثمار إجمالي بلغ 29799000 درهم.

وفي ذات السياق، قام عامل إقليم تارودانت ووفد هام مرافق له، بجولة ميدانية إلى عدد من الجماعات الترابية بالإقليم، لتفقد وإعطاء انطلاقة عدد من المشاريع التنموية المبرمجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إذ همت هذه الزيارات دوار الشامة بالجماعة الترابية إكلي، ودواري أوفتوت نزدار و تبربورت بالجماعة الترابية سيدي وعزيز، حيث قام الوفد بزيارة وحدات جاهزة للتعليم الأولي منجزة في إطار مشروع إحداث 40 وحدة للتعليم الأولي على مستوى المناطق القروية بالإقليم، والذي سينجز في إطار شراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (1 مليون و890 ألف درهم) ومؤسسة زاكورة (8 مليون و990 ألف درهم)، باستثمار إجمالي بقيمة 10 مليون و880 ألف درهم.

كما قام عامل الإقليم ومرافقيه بذات المناسبة،على مستوى الجماعة الترابية أساكي، بإعطاء الانطلاقة لأشغال مشروع بناء وتجهيز دار الثوم بجماعة أساكي، والذي سينجز على مساحة 391 متر مربع منها 205 متر مربع مساحة مغطاة، بتكلفة إجمالية تبلغ 1 مليون و 498 الف درهم، ويساهم في إنجازه كل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (1 مليون درهم)، ومجموعة النفع الاقتصادي (تيكمي نتيسكرت أساكي) (150 ألف درهم)، ووكالة التنمية الاجتماعية (348 ألف درهم).

ويتكون هذا المشروع الذي تبلغ مدة إنجازه 12 شهرا، من فضاء استقبال المواد الأولية، وفضاء الفرز والتجميع، وورشة التلفيف، وقاعة التخزين والتبريد، وفضاء العرض والتسويق، ومكتب ومرافق صحية، وحائط سياج، وممرات ومساحات خضراء، ويروم هذا المشروع تثمين منتوج الثوم بهذه المنطقة، وذلك عبر تجميعه وتحويله وإعداده ثم تسويق مشتقاته.

هذا المشروع بالإضافة إلى مشروع المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات المنجز في إطار مخطط المغرب الأخضر، والذي يهم انجاز أزيد من 7 كيلومتر من السواقي وتنظيم دورات تكوينية وأيام تحسيسية لفائدة الفلاحين، بكلفة مالية قدرها 17 مليون و390 ألف درهم، كان حافزا مهما لإحدى الشركات الاستثمارية الكبرى (GREEN PLUS) إلى الاستثمار بالمنطقة من خلال زراعة ما يزيد عن 450 هكتار بمحصول الثوم، كما سيكون له انعكاس قوي على كل فلاحي المنطقة وخاصة الصغار منهم، وسيعمل على تثمين منتوجهم المحلي وتسويقه وطنيا ودوليا، وهو الأمر الذي يندرج في صلب أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى النهوض بأوضاع المجتمع المدني والاهتمام بالعنصر البشري لجعله في قلب السياسات العمومية.

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