أصيلة.. توقيف مواطن مالي يتزعم شبكة لتنظيم الهجرة السرية والاتجار بالبشر

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بمفوضية الأمن بمدينة أصيلة بناءا على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الأحد ، من توقيف مواطن من دولة مالي، يبلغ من العمر 35 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في الوساطة في تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن توقيف المشتبه به جاء في أعقاب ضبط مصالح الأمن ل 39 مواطنا من دول إفريقيا جنوب الصحراء داخل ثلاث شقق، كانوا مرشحين للهجرة السرية نحو إسبانيا عبر المسالك البحرية.

وأضاف أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما تمت إحالة المرشحين للهجرة السرية على المصلحة الأمنية المختصة بالأجانب بولاية أمن طنجة.

وأشار البلاغ إلى أن الأبحاث والتحريات لازالت متواصلة من أجل توقيف المشتبه فيه الرئيسي في هذه القضية، وذلك بعدما تم تشخيص هويته الكاملة.

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