تلميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة يتوج أكاديمية درعة تافيلالت بالجائزة الوطنية للكاريكاتير التربوي

سعيد وعشى – هبة بريس / متابعة

تمكن التلمیذ محمد برا، من مجموعة مدارس الساقية الحمراء بالمديرية الإقليمية الرشيدية، مساء الأحد 19 ماي الجاري بمدينة تطوان من الفوز بالرتبة الأولى في ”المسابقة الوطنیة لفن الكاريكاتير التربوي“ فئة السلك الابتدائي، عن رسم كاريكاتوري قام بإنجازه في موضوع ”التسامح والعیش المشترك“، بتأطیر من الاستاذة فاطمة الحمومي .

والتلمیذ الفائز محمد برا من ذوي الاحتياجات الخاصة (حالة الصم والبكم)، یتابع دراسته بالمستوى السادس ابتدائي بمجموعة مدارس الساقية الحمراء بغريس العلوي كلميمة إقليم الرشيدية.

وكانت فعاليات النسخة الاولى للمسابقة الوطنية لفن الكاريكاتير التي أشرف على تنظيمها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة، قد انطلقت يوم السبت 18 ماي الجاري بمقر مركز الأقسام التحضيرية بتطوان بحضور الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة، وممثلي الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاثنا عشر بالمغرب بمعدل تلميذ(ة) عن كل سلك، والذين تمكنوا من التأهل للاقصائيات الوطنية لهذه المسابقة بعد تأهلهم في المسابقات المحلية والإقليمية والجهوية .

ليقدم صباح الأحد 19 ماي الجاري مختلف المشاركين في هذه المسابقة اعمالهم الفنية أمام لجنة التحكيم، وتنظيم ورشة تشكيلية في موضوع السلام .

ويأتي تنظيم النسخة الاولى للمسابقة الوطنية لفن الكاريكاتير بناء على المذكرة الوزاریة (019 /19 ) في شأن التشبیك الموضوعاتي في المجالاتت الثقافیة الإبداعیة والفنیة بین الأكادیمیات الجھویة للتربیة والتكوین، والمضمنة ضمن مشاریع الرؤیة الإستراتیجیة 2015 /2030 ،من باب تثمین روح وفلسفة برنامج مدرستي، وترسیخ المھارة الإبداعیة والمعاني والقیم الجمالیة لدى المتعلمات والمتعلمین.

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