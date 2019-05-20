إدارة الوداد تدعو عموتة لحضور نهائي دوري أبطال إفريقيا

هبة سبور – شفيق عنوري

دعت إدارة الوداد الرياضي، مدرب الفريق السابق، الحسن عموتة، لحضور مباراة “الأحمر” ضد ضيفه الترجي التونسي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسيكون عموتة على رأس ضيوف الشرف الذين وجهت لهم إدارة الفريق الأحمر الدعوة لحضور هذه الموقعة التاريخية.

وكان عموتة قد قاد الوداد إلى التتويج بلقب النسخة قبل الماضية من دوري أبطال إفريقيا (2017)، على حساب الأهلي المصري.

وسيشاهد اللقاء أيضا، الويلزي جون توشاك، المدرب السابق للوداد، والذي سبق له أن حضر عدة مباريات للفريق في المسابقة الأغلى بالقارة السمراء.

يشار إلى أن ذهاب نهائي دوري الأبطال، سيجرى يوم الجمعة المقبل، على أرضية ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، فيما سيقام الإياب بالملعب الأولمبي برادس، يوم 31 من شهر ماي الجاري.

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