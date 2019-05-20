طقس الاثنين .. عودة الأمطار لعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، الاثنين، تشكل سحب منخفضة كثيفة، خلال الصباح، بالسهول الأطلسية وشمال الأقاليم الجنوبية، مع نزول قطرات مطرية متفرقة بالسهول والسواحل الشمالية والوسطى، ومرور سحب كثيفة مصحوبة بزخات مطرية رعدية محليا بالأقاليم الجنوبية.

ومن المرتقب تكون ضباب محليا بالسهول الداخلية الشمالية وغرب السايس، فضلا عن ظهور سحب غير مستقرة، خلال الزوال، بالأطلس الكبير والمتوسط، فيما ستكون الأ جواء مستقرة والسماء قليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق، مع هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من الشمال بالأقاليم الجنوبية والسواحل الوسطي، وضعيفة إلى معتدلة شرقية جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، وشمالية إلى غربية بباقي الجهات.

وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 07 و13 درجة بالمرتفعات والسهول المجاورة وهضاب الفوسفاط و والماس والمنطقة الشرقية، وما بين 21 و24 درجة بأقصى الجنوب الشرقي، وما بين 14 و20 درجة بباقي جهات المملكة.

وستتأرجح درجة الحرارة العليا ما بين 16 و21 درجة بالمرتفعات، وما بين 20 و25 درجة شمال المنطقة الشرقية والواجهة الأطلسية الشمالية والوسطى الواجهة المتوسطية، وما بين 25 و31 درجة جنوب المنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس السهول الداخلية الشمالية والوسطى ومنطقة سوس والأقاليم الجنوبية، وما بين 30 و37 درجة بالجنوب الشرقي.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان بين الصويرة وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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