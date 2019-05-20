نهضة بركان يخطف فوزا قاتلا أمام ضيفه الزمالك في ذهاب نهائي “الكاف”

هبة بريس - شفيق عنوري

خطف نهضة بركان فوزا قاتلا أمام ضيفه الزمالك المصري، بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية الملعب البلدي، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وسيطر الفريق البرتقالي على المباراة بالطول والعرض، حيث ضيع لاعبوه عددا كبيرا من الفرص السانحة للتسجيل، قبل أن يخطف الطوغولي لابا كودجو هدف الفوز في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء.

وستجرى مباراة الإياب بين الفريقين، على أرضية ملعب برج العرب بالإسكندرية، في ال26 من الشهر الجاري.

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