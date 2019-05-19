تتويج حمد الله بجائزتي الحذاء الذهبي وأفضل لاعب في الدوري السعودي

هبة بريس - القسم الرياضي

توج الدولي المغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم نادي “النصر” السعودي بجائزتي الحذاء الذهبي للموسم الرياضي 2018-2019، وأفضل لاعب في الدوري السعودي لكرة القدم.

وتسلم حمد الله الجائزتين خلال حفل لاختيار وتتويج نجوم الموسم الرياضي 2018-2019، الذي أقامته مساء أمس بالرياض رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

وفي كلمة بالمناسبة، أعرب المهاجم المغربي عن سعادته بهذا التتويج، معربا عن شكره للاعبين المغربي نور الدين أمرابط والكاميروني ليندر تاوامبا الذين قال إنهما “يستحقان جائزة الحذاء الذهبي، لكن تصويت الجمهور وقادة الفرق والإعلاميين كان لهم رأي آخر”.

وأضاف بطل الدوري السعودي لهذا الموسم “أنا الآن في القمة، وسأعمل كثيرا من أجل البقاء فيها”.

وتفوق الهداف المغربي على زميله ومواطنه أمرابط، والفرنسي غوميز مهاجم “الهلال”، وليندر توامبا مهاجم “التعاون”، والرأس أخضري ديجانيني تافاريس مهاجم “الأهلي”.

وتربع حمد الله على قائمة هدافي الدوري السعودي برصيد 34 هدفا في موسم 2018 – 2019، ليحطم بذلك رقم حمزة إدريس الذي سجله في موسم 1999 – 2000، برصيد 33 هدفا.

من جهة أخرى، توج متعب المفرج لاعب “التعاون” بجائزة أفضل لاعب واعد في الدوري السعودي للمحترفين، بينما فاز محمد كنو، لاعب “الهلال” بجائزة أفضل لاعب سعودي في الدوري.

وحصد التونسي فاروق بن مصطفى، حارس نادي “الشباب” جائزة أفضل حارس في الدوري السعودي، في حين نال البرتغالي بيدرو مانويل، مدرب فريق “التعاون” جائزة أفضل مدير فني في الدوري السعودي للمحترفين.

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