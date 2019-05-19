الوالي قسي لحلو يترأس وجبة فطور جماعي بمؤسسة دار البر والاحسان

ضاهر محمد – مراكش

في إطار تخليد الذكرى الرابعة عشرة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعلن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده عن انطلاقتها في خطابه السامي بتاريخ 18 ماي 2005، تراس كريم قسي لحلو، والي جهة مراكش أسفي وعامل عمالة مراكش، يوم امس السبت 18 ماي 2019، وجبة فطور جماعي بمؤسسة دار البر و الإحسان . وقد حضر هدا الفطور الجماعي بالإضافة إلى الوفد الرسمي المرافق لوالي الجهة، جميع نزلاء المؤسسة الذي نازه عددهم حوالي 800 نزيل .

و بهده المناسبة أيضا، كما قام السيد الوالي والوفد المرافق له بتسليم عدد من الأفرشة والأغطية للقائمين على شؤون هده المؤسسة الاجتماعية و دلك استجابة لطلب في الموضوع كان قد تقدموا به خلال زيارة سابقة للوالي لهده المؤسسة. و يتعلق الأمر ب :

– سرير لشخص واحد (Matelas 1 personne 0.9 x 1.90 m) : 300

– هيكل سرير (Sommier 0.90 x 2.00 m) :300

– غشاء سرير (Housse Matelas ) : 300

– غطاء (Couverture)

– وسادة (Oreiller)

– غشاء وسادة (Housse pour Oreiller )

– مفارش (Draps)

و بنفس المناسبة قام السيد الوالي بزيارة تفقدية لجميع مرافق مؤسسة دار البر و الإحسان حيث قدمت له بعض الشروحات فيما يخص تسيير هده المؤسسة الاجتماعية المهمة ,

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