تخليد الذكرى الرابعة عشر لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية،بزيارات ميدانية لعدة مشاريع بإقيم خنيفرة

خالد لعروسي - هبة بريس

في إطار تخليد الذكرى الرابعة عشرة لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في خطابه بتاريخ 18 ماي 2005 تحت شعار «التعليم الأولي رافعة للتنمية المتوازنة وعماد تأهيل الرأسمال البشري». نظم يومه السبت 18 ماي 2019، بإقليم خنيفرة، حفل سنوي و زيارات ميدانية لبعض المشاريع المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم .

وحضر فعاليات هذا الحفل السنوي ،كل من السيد محمد الدردوري، الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية و السيد محمد فطاح،عامل صاحب الجلالة على إقليم خنيفرة و اطر التنسيقية و رئيسي المجلس الإقليمي والبلدي لخنيفرة ورئيس مجموعة جماعات الأطلس ورؤساء المصالح الخارجية وشخصيات عسكرية ومدنية وفعاليات المجتمع المدني وممثلي وسائل الإعلام الوطني والمحلي.

وفي نفس السياق، فان هذه الزيارات شملت كل من مدينة مريرت، حيث تم فيها زيارة الورش المتعلق ببناء مركز لتصفية الدم والذي يوجد في مراحله الأخيرة، و تقديم مشروع بناء المستشفى الجماعي للقباب . و جماعة الحمام التي تمت فيها زيارة وحدة للتعليم الأولي وقافلة طبية متنقلة تقدم خدماتها لفائدة الأم والطفل بمركز تغزى. و مركز أجلموس ، الذي تم فيه كذلك زيارة فضاء توجيه وتكوين الشباب بالعالم القروي.كما يسعى هذا المشروع الذي يدخل في إطار شراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ووكالة التعاون الألماني، إلى تحسين وضعية تشغيل شباب بالوسط القروي من خلال ضمان مواكبة القرب لجميع الباحثين عن الشغل من أجل تيسير ولوجهم إلى العمل المأجور أو التشغيل الذاتي. و مركز مولاي بوعزة ، الذي تم أيضا فيه زيارة دار التلميذ مولاي بوعزة ، و تقديم مشروع دراسة وبناء دار الطالبة بجماعة سبت ايت رحو ، و تقديم مفهوم ومكونات الوحدة المتنقلة للتعليم الأولي بالإقليم والتي من شأنها تقليص الهدر والإخفاق المدرسي للأطفال في سن التمدرس ، و تقديم برنامج المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية على صعيد إقليم خنيفرة.

وفي موضوع ذي صلة ، بلغ عدد المشاريع المبرمجة خلال المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم خنيفرة برسم سنة 2019، إلى 12 مشروعا بكلفة إجمالية تقدر ب 31.63 مليون درهم، توزعت على مختلف برامج المرحلة الثالثة، وهمت أساسا قطاعات التزود بالماء الصالح للشرب و التربية والتعليم والصحة والتشغيل، كما هو مبين في الجدول أسفله.

جدير بالذكر، إن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده يوم الأربعاء 19 شتنبر2018 تسعى إلى تحقيق هدفين أساسيين : الأول : صيانة كرامة المواطن من خلال تحسين ظروف عيشه عبر إنجاز برنامجين يهدفان إلى مواصلة الجهود المبذولة في المرحلتين السابقتين عبر تقليص العجز في البنيات التحتية والخدمات الأساسية ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، مع إعطاء أهمية قصوى إلى الرفع من جودة الخدمات . و الثاني فيسعى إلي تذليل معيقات التنمية البشرية لبعض الفئات المجتمعية، من خلال برنامجين جديدين يترجمان الإرادة القوية لتركيز استهداف تدخلات المبادرة على الرأسمال البشري من خلال المساهمة في تحسين الادماج الاقتصادي للشباب وإعادة الامل للأجيال الصاعدة ومواكبتها عبر مقاربة استباقية.

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