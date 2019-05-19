“البام” يقترح طبع النقود باللغة الأمازيغية

هبة بريس – الرباط

تقدم حزب الأصالة والمعاصرة المعارض بمقترح تعديل يقضي بطبع النقود باللغة الأمازيغية إلى جانب العربية، باعتبارها لغة رسمية معتمدة وفق دستور 2011 المعمول به.

الحكومة ممثلة في لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالمجلس، رفضت التعديل، مشددةً على أن “تكلفته ستكون باهظة”، وأنه “سيتطلب سحب الأوراق المالية والنقدية من السوق وإعادة طبعها”.

وبعد موافقة مجلس المستشارين على التعديلات، يبقى لدى الحكومة فرصة إلغائها خلال القراءة الثانية (التصويت الثاني) لمشروع القانون في مجلس النواب الذي يمثل الغرفة الأولى من البرلمان.

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